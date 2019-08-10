10 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2019

, Avrupa Ligi 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın takımını konuk edeceği rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör yönetiminde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirildiği belirtildi.

Sakatlığı bulunan Yusuf Sarı'nın tedavisine devam edildiği, Onazi'nin ise takımdan ayrı koşu yaptığı aktarıldı.

Yarını izinli geçirecek , 12 Ağustos Pazartesi günü hazırlıklarına devam edecek.



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