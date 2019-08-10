10 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Sosa dümende

Sosa dümende
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2019

kaptanı , duruşu ve profesyonelliği ile genç oyunculara rol model olmaya devam ediyor. Her antrenman sonrası farklı bir gençle özel sohbet gerçekleştiren Arjantinli, Ünal Karaman'ın da sahadaki gözü kulağı olacak.

, duruşu ve profesyonelliği ile genç oyunculara rol model olmaya devam ediyor. Her antrenman sonrası farklı bir gençle özel sohbet gerçekleştiren Arjantinli, Ünal Karaman'ın da sahadaki gözü kulağı olacak. Sosa'nın saha dışında da takım arkadaşlarıyla zaman geçirmesi ve onlara yardımcı olması hem teknik heyeti hem yönetimi memnun ediyor.
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