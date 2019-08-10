10 Ağustos 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Büyük avantaj
Giriş Tarihi: 10.08.2019
Avrupa Ligi'ne 3'üncü turdan dahil olan ve deplasmanda Sparta Prag ile oynadığı ilk maçtan 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 eşitlikle ayrılan Trabzonspor, kendi sahasında oynana karşılaşmadan alacağı galibiyet ya da 0-0, 1-1'lik beraberliklerde turu geçen taraf olacak, 2-2'lik skorda ise maç uzatmalara gidecek.
2015-16 sezonundan sonra ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'ne 3'üncü turdan dahil olan ve deplasmanda Sparta Prag ile oynadığı ilk maçtan 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 eşitlikle ayrılan bordo-mavililer, 15 Ağustos'ta evinde oynayacağı rövanş karşılaşmasına umutlu hazırlanacak. Deplasmanda 2 gol kaydederek önemli bir avantaj yakalayan Trabzonspor, kendi sahasında oynana karşılaşmadan alacağı galibiyet ya da 0-0, 1-1'lik beraberliklerde turu geçen taraf olacak, 2-2'lik skorda ise maç uzatmalara gidecek. Evinde taraftar desteğini de arkasına alacak olan bordo-mavili takım, deplasmanda yakaladığı avantajlı sonuç ile kendi evinde adını bir üst tura yazdırmaya hazırlanıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"