10 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Lois Diony iddiası

Lois Diony iddiası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2019

, Everton'dan istedikleri Niasse'nin olmama ihtimaline karşılık 'den Lois Diony için girişimde bulundu. 26 yaşındaki santrfor için şartlar soruldu.

Fransa basınında çıkan haberlere göre bordo-mavili ekibin kurmayları Everton'dan istedikleri Niasse'nin olmama ihtimaline karşılık 'den Lois Diony için girişimde bulundu. 26 yaşındaki santrfor için şartlar soruldu. 2017'de Saint Etinenne, Dijon'dan 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine kattığı 1.83 boyundaki oyuncuyu, aynı sezonun devre arasında Bristol City'ye kiralık olarak yollamıştı. Geçen sezon Fransız kulübünün formasını giyen Diony, tüm kulvarlarda 32 maça çıkmış, 7 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.
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