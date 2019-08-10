10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Yenilmez armada
Giriş Tarihi: 10.08.2019
Trabzonspor, 26 Şubat'ta Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 mağlup olduğu Ümraniyespor müsabakasının ardından 2019'da oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Fırtına 26 Şubat'ta Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 mağlup olduğu Ümraniyespor müsabakasının ardından 2019'da oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. 2018-19'da ligde oynadığı son 11 maçında 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan bordo-mavililer, daha sonra yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da oynanan 4 hazırlık karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk sınavında da Sparta Prag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
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