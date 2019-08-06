Yusuf Yazıcı resmen Lille'de
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Trabzonspor'dan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı. Fransız kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kulüp üst yöneticisi Marc Ingla, internet sitesinde yer alan açıklamasında, Yusuf Yazıcı'nın transferinin Lille için memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Milli futbolcunun genç yaşına rağmen Türkiye'de popüler olduğunu aktaran Ingla, "Trabzonspor'un lideriydi ve milli takımda forma giyiyor. Mükemmel bir teknik kaliteye, yeteneğe ve sol ayağa sahip. Yeni sezonda gücümüze zenginlik katacak. Gelişimini bizimle de sürdüreceğinden eminiz. Yeteneğini en kısa sürede Ligue 1'de de gösterecek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Hoş geldin." ifadelerini kullandı.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Trabzonspor'un transferi için Lille ile anlaştığı Yusuf Yazıcı'nın maliyeti belli oldu. Bordo-mavililer, milli futbolcunun transferi için Lille'den 16.5 milyon Euro bonservis alacak. Yusuf'un 25 maç oynaması halinde Lille, Trabzonspor'a 1 milyon Euro daha ödeyecek. Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın bir başka kulübe satılması veya kiralanması durumunda transfer gelirinin %20'sini alacak.
Lille, transferi açıklamasının ardından Yusuf Yazıcı'nın tesisleri gezdiği görüntülerin yer aldığı bu videoyu takipçileriyle paylaştı:
TRABZONSPOR YUSUF YAZICI'YI KAP'A BİLDİRDİ
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın transferi için Lille ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililerini yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın, Losc Lille kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
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