06 Ağustos 2019, Salı
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Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası
Trabzonspor formasıyla gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken ve Fransız ekiplerinden Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı formayı giydi. Bordo-mavili takımda 97 numaralı formayı giyen yıldız oyuncunun yeni forma numarası belli oldu.
Giriş Tarihi: 06.08.2019 09:37
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