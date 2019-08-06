06 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası

Trabzonspor formasıyla gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken ve Fransız ekiplerinden Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı formayı giydi. Bordo-mavili takımda 97 numaralı formayı giyen yıldız oyuncunun yeni forma numarası belli oldu.

Giriş Tarihi: 06.08.2019 09:37
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Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası

Türkiye'ye ve Trabzonspor'a veda ederek Fransa'ya giden Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi.

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Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası

Türkiye'de yetişerek Avrupa'ya transfer olan en pahalı futbolcu olarak, yaklaşık 18 milyon Euro'luk rekor bir bonservis ücretiyle Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı yeni takımının formasını giydi.

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Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve 7 yıl bordo mavili formayı giyen Yusuf yıllar sonra başka forma giydi.

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Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası

Fransa'ya giderek sağlık kontrollerinden geçen Yusuf Yazıcı daha sonra kulüp tesislerini gezdi.

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Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası

12 numaralı Lille formasını sırtına geçiren Yusuf'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

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