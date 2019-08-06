06 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Vestel’den 9 milyon euro

Vestel’den 9 milyon euro
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2019

, forma göğüs sponsorluğu için firması ile 3 senelik sözleşme imzaladı. Vestel her yıl için 3 milyon euro ödeyecek.

'un forma göğüs sponsoru oldu. Vestel, 3 yıl boyunca ekibinin formasının göğüs sponsorluğunu üstlenecek. İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı , "Kulüp tarihimizde 'Vestel' isminin güzel bir hatırası var. 1990'lı yılların ikinci yarısında, takımımızın başarılı bir grafik sergilediği, iddiasını sürdürüp hep yarışın içinde kaldığı, Avrupa kupalarına katıldığı ve Türkiye'de de kupa kaldırdığı bir dönemde, göğsümüzde Vestel markası vardı. Şimdi yine ve daha da yükselerek sadece ulusal değil uluslararası arenada da başarılar kazanacağımız bir dönemin perdesini aralıyoruz. Bu iş birliği, her iki tarafa da şans getirecektir. Ben, kökleri 20-21 yıl öncesine uzanan bu birlikteliği geleceğe taşımaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.
Cenk ATILGAN?

Vestel CEO'su Turhan Erdoğan ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, sponsorluk anlaşmasını yeni formalarla duyurdu.


TURHAN ERDOĞAN: HAYIRLI OLSUN
Vestel ?CEO'su Turhan Erdoğan, bordo mavili takımla yapılan anlaşma için, "Vestel Türkiye'nin teknolojide dünyaya açılan yüzü. Trabzonspor da yıllarca Avrupa'da bayrağımızı en iyi şekilde temsil etti. Etmeye de devam ediyor. Trabzonspor'un her kulvarda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Trabzonspor'a ve Vestel'e hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

VESTELLİ İLK MAÇ PRAG'DA
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Vestel forma ana sponsorluğundaki ilk maça Avrupa'daki ilk sınav olan Sparta Prag mücadelesiyle çıkacaklarını belirtti. Vestel CEO'su Turan Erdoğan da Şenol Güneş Stadı'nda bir Vestel tribünü olacağını açıkladı.

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