06 Ağustos 2019, Salı
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KEŞKE BİZİMLE DEVAM ETSEYDİ
Yusuf ?Yazıcı'nın transferi için görüşleri sorulan Ağaoğlu, "Kırgınlık şu, çok net söylüyorum, içime kan damladı. Çünkü biz bir hikayeyi yeniden yazmaya başlamıştık ve hikayenin başrol oyuncusuydu. Herhalde kısa sürede kendimi toparlarım diye düşünüyorum. Yusuf'un kararına da saygı duyuyorum, içim el vermese de... Verdiği karara saygı duyuyorum, o da enteresan bir kişilik, sürekli benim engellememe rağmen sürekli mücadele etti, mücadeleyi bırakmadı, sahada mücadele ettiği gibi. İçime kan damladı ama kırgınlık, küskünlük, dargınlık asla söz konusu değil. Bugün bu ülkede yetişip, bu ülkede futbola başlayıp bu ülkeden Avrupa'ya giden en yüksek rakam. Misyonunun bir bölümünü tamamladı ama keşke hepsini tamamlasaydı" diye konuştu.
Mecit COŞKUN
FORMA NUMARASI 12
Yusuf Yazıcı, Lille'de 10 numaralı formayı istedi. Ancak dolu olduğu için 12'yi almak durumunda kaldı. Fransa'da futbolcular 30'a kadar numara alabiliyor.
İçime kan damladı
Giriş Tarihi: 06.08.2019
“Yusuf Yazıcı çok enteresan bir kişilik, engellememe rağmen sürekli mücadele etti. Yusuf, bizim yeniden başlayan hikayemizin başrol oyuncusuydu. Şu an itibariyle hikaye yarım kalmış durumda”
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferi için "Yusuf, bizim yeniden başlayan hikayemizin başrol oyuncusuydu. Şu an itibarıyla hikaye yarım kaldı. İçime kan damladı" dedi. Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Yusuf bizim için çok önemli, yeniden başlayan hikayenin başrol oyuncusuydu. Paraya en ihtiyacımız olduğu dönemde geçen seneydi, bu sene rahatız. Göndermediğimiz yerde bizim yeniden başlayan hikayemizin başrol oyuncusuydu. Şu an itibarıyla hikaye yarım kaldı. Biz işin para tarafında değildik. Böyle bir gelire de bu hikaye içerisinde ihtiyacımız yoktu ancak oyuncumuzun bu konudaki ısrarı, bu transferi bu noktaya getirdi. Bu hikaye tamamlanana kadar ve o hikayenin kapak yazısı yazılana kadar, hiçbir oyuncumuzu göndermek düşüncesinde değiliz. O hikayedeki rolleri bitinceye kadar."
KEŞKE BİZİMLE DEVAM ETSEYDİ
Yusuf ?Yazıcı'nın transferi için görüşleri sorulan Ağaoğlu, "Kırgınlık şu, çok net söylüyorum, içime kan damladı. Çünkü biz bir hikayeyi yeniden yazmaya başlamıştık ve hikayenin başrol oyuncusuydu. Herhalde kısa sürede kendimi toparlarım diye düşünüyorum. Yusuf'un kararına da saygı duyuyorum, içim el vermese de... Verdiği karara saygı duyuyorum, o da enteresan bir kişilik, sürekli benim engellememe rağmen sürekli mücadele etti, mücadeleyi bırakmadı, sahada mücadele ettiği gibi. İçime kan damladı ama kırgınlık, küskünlük, dargınlık asla söz konusu değil. Bugün bu ülkede yetişip, bu ülkede futbola başlayıp bu ülkeden Avrupa'ya giden en yüksek rakam. Misyonunun bir bölümünü tamamladı ama keşke hepsini tamamlasaydı" diye konuştu.
Mecit COŞKUN
FORMA NUMARASI 12
Yusuf Yazıcı, Lille'de 10 numaralı formayı istedi. Ancak dolu olduğu için 12'yi almak durumunda kaldı. Fransa'da futbolcular 30'a kadar numara alabiliyor.
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