06 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Türkmen gerçeği

Türkmen gerçeği
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Bordo-mavililer, ile 8-15 Ağustos'ta oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirmişti. 24 kişilik kadroda Hüseyin Türkmen'in yer almaması şaşırtmıştı.

Bordo-mavililer, ile 8-15 Ağustos'ta oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirmişti. 24 kişilik kadroda Hüseyin Türkmen'in yer almaması şaşırtmıştı. 21 yaşındaki stoper altyapı kontenjanından kadroya girdi ancak bu UEFA'nın web sitesine eklenmedi. UEFA'ya bildirilen isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın yer alması dikkat çekti
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