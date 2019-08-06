06 Ağustos 2019, Salı
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Türkmen gerçeği
Giriş Tarihi: 06.08.2019
Bordo-mavililer, Sparta Prag ile 8-15 Ağustos'ta oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirmişti. 24 kişilik kadroda Hüseyin Türkmen'in yer almaması şaşırtmıştı.
Bordo-mavililer, Sparta Prag ile 8-15 Ağustos'ta oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirmişti. 24 kişilik kadroda Hüseyin Türkmen'in yer almaması şaşırtmıştı. 21 yaşındaki stoper altyapı kontenjanından kadroya girdi ancak bu UEFA'nın web sitesine eklenmedi. UEFA'ya bildirilen isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın yer alması dikkat çekti
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