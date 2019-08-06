06 Ağustos 2019, Salı
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Hosseini ile yola devam
Giriş Tarihi: 06.08.2019
Geçtiğimiz sezon İran ekibi Esteghlal'den alınan stoper Majid Hosseini, çıktığı 29 maçta ortaya koyduğu futbol ile hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazanmıştı
Geçtiğimiz sezon İran ekibi Esteghlal'den alınan stoper Majid Hosseini, çıktığı 29 maçta ortaya koyduğu futbol ile hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazanmıştı. Trabzonspor, gelecek sezon kontratı bitecek olan 23 yaşındaki savunmacının sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Hosseini, yılda 500 bin euro kazanıyor.
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