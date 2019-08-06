06 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Hosseini ile yola devam

Hosseini ile yola devam
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Geçtiğimiz sezon İran ekibi Esteghlal'den alınan stoper Majid Hosseini, çıktığı 29 maçta ortaya koyduğu ile hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazanmıştı

Geçtiğimiz sezon İran ekibi Esteghlal'den alınan stoper Majid Hosseini, çıktığı 29 maçta ortaya koyduğu ile hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazanmıştı. , gelecek sezon kontratı bitecek olan 23 yaşındaki savunmacının sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Hosseini, yılda 500 bin euro kazanıyor.
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