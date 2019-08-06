06 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Taraftarlar birleşiyor

Taraftarlar birleşiyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2019

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda, tribünlerine de yeni bir heyecan geliyor.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda, tribünlerine de yeni bir heyecan geliyor. "Büyük Trabzonspor Taraftarı" oluşumu altında toplanan taraftarlar, çıkarsızca omuz omuza bağırmak için yeni sezonda tribünlerdeki yerini alacak.
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