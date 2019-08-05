05 Ağustos 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı transfer görüşmesi için Fransa yolcusu

Yusuf Yazıcı Fransa yolcusu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Trabzonsporlu , 'da futbol kulübü Lille ile yapacağı görüşmesi için 'dan ayrıldı. Bordo-mavili kulüpten ayrılma kararını açıklayan Yazıcı'yı 'nda çok sayıda Trabzonspor taraftarı yolcu etti.

Yazıcı'yı havaalanında pankart açarak meşalelerle karşılayan taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuyla fotoğraf çektirdi.

Taraftardan destek istedi

Taraftarlara kendisini yolcu etmeye geldikleri için teşekkür eden Yazıcı, "Şunu unutmayın ki ben gidiyorsam sizlerin sayesinde oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz." dedi.

Trabzonsporluların kalbinin en en derinlerinde olacağını ifade eden Yazıcı,"Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin." diye konuştu.



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