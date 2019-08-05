Birlikte başaracağız

Trabzonspor’un yeni forveti Sörloth 2+2’lik resmi sözleşmeyi imzaladı. Yıllık 1.5 milyon euro alacak. Norveçli yıldızın ilk sözleri “Birlikte maçlar kazanmayı dört gözle bekliyorum” oldu

Bordo-mavili ekibin Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth dün resmi sözleşmenin altına imzasını attı. 23 yaşındaki golcü 2+2 yıllık imzasının ardından "Böyle büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Hep yukarı seviyelere hep zirveye ve ofansif futbol oynamak isteyen bir kulübe geldiğimi biliyorum. Transfer süreci boyunca hem Başkanımızdan hem de kulübümüzdeki herkesten çok olumlu mesajlar aldım. Takımımıza katılmayı ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmayı ve hep birlikte maçlar kazanmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. Karadeniz temsilcisi, Sörloth'u KAP'a bildirirken, transferin maliyetini de açıkladı. Trabzonspor, genç golcü için İngiliz ekibine 750 bin euro kiralama bedeli ödenecek. Sörloth yılda 1.5 milyon euro kazanacak.





YARISINDA OYNARSA 6 MİLYON EURO

Sörloth'u renklerine bağlayan Trabzonspor, bu transferle ilgili KAP'a 3 bildirim yaptı. Bunlardan birinde önemli detay da paylaşıldı. Eğer Norveçli futbolcu, 2020-21 sezonunda resmi maçların (Süper Kupa, Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi) yüzde 50'sinde ilk 11 başlarsa 6 milyon bonservis bedeliyle kesin transferi gerçekleşecek.



ÖRNEK BİR FORVET

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth transferi hakkında şöyle konuştu: Gece yarılarına kadar görüştük. Zor bir transfer oldu. Örnek bir forveti kadromuza kattık. Babası Bursaspor'da oynamış, kız kardeşi Bursa'da doğmuş. Kısa sürede bizden biri olacaktır.