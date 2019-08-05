05 Ağustos 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: “Hikayemiz yarım kaldı”

“Hikayemiz yarım kaldı”
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Başkanı , ’nın takımdan ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yusuf bizim için hikayenin başrol oyuncusuydu. Şu an hikayemiz yarım kaldı. Geçen sene paraya en ihtiyacımızın olduğu dönemde göndermedik. Bizim paraya ihtiyacımız yoktu ancak oyuncumuzun ısrarı, bu transferi bu noktaya getirdi” dedi.

ile Vestel arasında forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı. Burada Trabzonspor Başkanı , bordo-mavililerin yıldız futbolcusu 'nın 'nın Lille takımına olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İçime kan damladı"

Yusuf'un ayrılmasından dolayı üzgün olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Yusuf bizim için hikayenin başrol oyuncusuydu. Şu an hikayemiz yarım kaldı. Geçen sene paraya en ihtiyacımızın olduğu dönemde göndermedik. Bizim paraya ihtiyacımız yoktu ancak oyuncumuzun ısrarı, bu transferi bu noktaya getirdi. İçime kan damladı. Hikayeyi yazmaya başlamıştık ve başrol oyuncusu Yusuf'tu. Umarım kendimi toparlarım. Yusuf'un kararına saygı duyuyorum, için el vermese de. Engellememe rağmen sahada mücadelesi gibi mücadelesini hiç bırakmadı" şeklinde konuştu.

'Yusuf Yazıcı'ya kırgın mısınız?' şeklinde gelen bir soruya ise Başkan Ağaoğlu, şöyle cevap verdi:

"Kırgınlık, küskünlük dargınlık söz konusu değil. Bugün bu ülkede futbola başlayıp Avrupa'ya giden en yüksek rakam. O misyonunun bir bölümünü tamamladı ama keşke hepsini tamamlasaydı."

Yusuf Yazıcı Lille'de

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