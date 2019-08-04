04 Ağustos 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi

Bir transfer daha KAP'a bildirildi!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 Giriş Tarihi: 04.08.2019

, Norveçli forvet oyuncusu 'un kiralanması konusunda kulübü 'la görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Bordo mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () yapılan açıklama şu şekilde:

"İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth'un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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