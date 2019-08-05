05 Ağustos 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.08.2019

, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.



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