Yusuf Yazıcı, Lille'de! İşte Trabzonspor'un alacağı bonservis ücreti

Gidecek mi kalacak mı diye merak edilen Yusuf Yazıcı'da Fransız ekibi Lille mutlu sona ulaştı. Lille ile Trabzonspor arasında süren pazarlıklar sonucu anlaşma sağlandı. Son dakika haberine göre; Fransız kulübü 22 yaşındaki oyuncu için bordo mavililere 17.5 milyon euro ödeyecek. Trabzonspor, 25 yaşındaki stoper Edgar Le'nin yüzde 50 hakkını ve Yusuf'un bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacak.

Ve Yusuf Yazıcı Lille'e transfer oldu. Fransız kulübü, Bordo-Mavililere 17.5 milyon Euro, Edgar Le'nin yüzde 50 bonservisi ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ödeyecek.

Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'ten sonra Lille forması giyen ikinci Türk futbolcu olacak. Öte yandan Yusuf Yazıcı da kendi Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Paylaştığı mesajda Yusuf, "A Takımı'nda kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonsporum'dan ayrılma konusunda kararımı vermiş bulunmaktayım" dedi.







EDGAR LE KİMDİR?

Benin'in başkenti Bissau'da 1 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelen Edgar Ié, futbola Sporting Lizbon alt yapısında başladı. Sırasıyla 15,17 ve 19 yaş takımı formalarını giyen 25 yaşındaki stoper buradan Barcelona B'ye transfer oldu. Villarreal'e bedelsiz geçiş yapan Edgar'ın Portekiz'e dönüşü Belenenses ile oldu. Gösterdiği performansla Lille'in dikkatini çekti. Nantes'a kiralandı ve geçen sezonun ikinci yarısını orada geçirdi. Boyu 1.82'dir. Portekiz Milli Takımı'nda 1 kez forma giydi. Kariyerinde 150 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Trabzonspor'un bonservisinin yarısını alacağı Edgar Miguel Ié'nin piyasa değeri de merak ediliyor. Yusuf Yazıcı'ya karşılık geleceği için önemli bir futbolcu bekleyen bordo mavililer; Transfermarkt'a bakarak değerini öğrenmek istiyor. Benin asıllı futbolcunun değeri 3 milyon 500 bin euro.



