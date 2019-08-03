03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Sturridge'de favori Trabzonspor
Giriş Tarihi: 03.08.2019
Karadeniz temsilcisi, Daniel Sturridge'den şu ana kadar olumlu veya olumsuz bir yanıt alamadı. 30 yaşındaki İngiliz forvet, ailesiyle ABD'de tatilini sürdürüyor.
Bahis siteleri, Daniel Sturridge'nin en çok Trabzonspor'a yakın olduğunu işaret ediyor. Fırtına'yı sırasıyla Rangers, Aston Villa, Crystal Palace ve Leicester City izliyor. En ciddi şekilde Trabzonspor ilgileniyor.
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