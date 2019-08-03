03 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Sturridge'de favori Trabzonspor

Sturridge'de favori Trabzonspor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2019

Karadeniz temsilcisi, 'den şu ana kadar olumlu veya olumsuz bir yanıt alamadı. 30 yaşındaki İngiliz forvet, ailesiyle ABD'de tatilini sürdürüyor.

Bahis siteleri, 'nin en çok 'a yakın olduğunu işaret ediyor. Fırtına'yı sırasıyla Rangers, , ve Leicester City izliyor. En ciddi şekilde Trabzonspor ilgileniyor.
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