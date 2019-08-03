03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Hosseini'ye yeni sözleşme
Giriş Tarihi: 03.08.2019
Trabzonspor geçen sezon başında Esteghlal'den aldığı Majed Hosseini'nin performansından bir hayli memnun.
Bordo-mavililer, gelecek sezon kontratı sona erecek olan İranlı stopere yeni sözleşme önerecek. Fırtına böylece başarılı stoperini teklif gelmesi halinde önümüzdeki yıllarda yüksek rakamlara satabilecek. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladı.
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