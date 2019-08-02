02 Ağustos 2019, Cuma
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Obi Mikel'den siftah
Giriş Tarihi: 02.08.2019
Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve yeni transfer Obi Mikel dün sağlık kontrolünden geçti.
Sağlık kontrolleri tamamlanan futbolcular kendilerine uygulanan özel antrenman programı dahilinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışma yaptılar. Teknik direktör Ünal Karaman iki oyuncu ile bir süre sohbet etti.
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