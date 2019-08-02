02 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Obi Mikel'den siftah

Obi Mikel'den siftah
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve yeni transfer dün sağlık kontrolünden geçti.

Sağlık kontrolleri tamamlanan futbolcular kendilerine uygulanan özel antrenman programı dahilinde 'nde çalışma yaptılar. Teknik direktör iki oyuncu ile bir süre sohbet etti.
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