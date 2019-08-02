02 Ağustos 2019, Cuma
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Forma satışında rekor kırıldı! Hedef 200 bin
Giriş Tarihi: 02.08.2019
Gri forma 40 bine ulaşırken, daha önce 150 bin hedefi konmuştu, bu rakam 200 bine çıkarıldı.
Karadeniz ekibinin 229 TL'den satışa çıkardığı yeni sezon formalarına taraftar büyük ilgi gösteriyor. Şu ana kadar sadece takımın deplasman maçlarında kullanacağı gri forma 40 bin adetlik satış rakamına ulaşarak rekor kırdı. Bu rakamlardan son derece memnun olan Trabzonspor yönetimi de hedef büyüttü. Daha önce 150 bin hedefini koyan yöneticiler artık 200 bin satmaları gerektiğini söyledi.
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