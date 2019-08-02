02 Ağustos 2019, Cuma
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Doğan Erdoğan sınıfı geçti
Giriş Tarihi: 02.08.2019
LASK Linz'den transfer edilen Doğan Erdoğan, Avusturya kampında sınıfı geçti.
Hoffenheim ve Parma maçlarında oyuna sonradan giren ancak stoper olarak görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, Verona sınavında ise asıl mevkisi olan orta alanda oynadı. Erdoğan'ın 11'i zorlayabileceği belirtildi.
TRABZONSPOR'UN POGBA'SI
Genç oyuncuları oynatıp parlatan Trabzonspor'un 2. Lig takımı Pendikspor'dan kadrosuna kattığı Taha Tunç, bu transferi ay-yıldızlı forma altındaki performansına bağlıyor. Stiliyle Fransız yıldız Pogba'ya benzetilen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor'da banko bir isme dönüşmeyi istediğini belirtiyor.
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