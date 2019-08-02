02 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Fernandes imza atacak

Fernandes imza atacak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Fırtına,​ yolların ayrıldığı Toure'nin yerine Portekiz'in takımından Ivanildo Fernandes'i renklerine bağlıyor. ’a getirilen 23 yaşındaki Portekizli stoper kiralık olarak resmi imzayı atıp antrenmana çıkacak.

23 yaşındaki oyuncu dün sabah saatlerinde indiği 'da meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Geçen sezon Portekiz Ligi'ni 6. bitiren Moirense'de kiralık oynayan Portekizli savunmacı, 24 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Sol ayaklı stoperin bugün sağlık kontrolünden geçirileceği ve bir sorun yaşanmazsa sözleşme yapılacağı öğrenildi. Fırtına'nın, Fernandes'i 'dan kiralayacağı, anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi.

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