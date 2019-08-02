Fernandes imza atacak

Fırtına,​ yolların ayrıldığı Toure'nin yerine Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Ivanildo Fernandes'i renklerine bağlıyor. Trabzon’a getirilen 23 yaşındaki Portekizli stoper kiralık olarak resmi imzayı atıp antrenmana çıkacak.

23 yaşındaki oyuncu dün sabah saatlerinde indiği Trabzon'da meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Geçen sezon Portekiz Ligi'ni 6. bitiren Moirense'de kiralık oynayan Portekizli savunmacı, 24 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Sol ayaklı stoperin bugün sağlık kontrolünden geçirileceği ve bir sorun yaşanmazsa sözleşme yapılacağı öğrenildi. Fırtına'nın, Fernandes'i Sporting Lizbon'dan kiralayacağı, anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi.