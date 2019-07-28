28 Temmuz 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor dayanıklılık çalıştı

Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.07.2019

İkinci etap kamp çalışmalarını ’nın Linz şehrinde gerçekleştiren , TSİ 11.30’da yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışmaları, ikinci gruptaki oyuncular ise sprint ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için kampa gecikmeli olarak katılan Ekuban da bugün takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Bugün saat 18.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek olan bordo-mavililer, öncesi dördüncü hazırlık maçında yarın saatiyle saat 19.00'da Bad Zell sahasında Serie A takımlarından Hellas Verona ile karşılaşacak.

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