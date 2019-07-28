28 Temmuz 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Avusturya kampı yarın sona eriyor

Trabzonspor'un Avusturya kampı yarın sona eriyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.07.2019

'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında 'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları, yarın sona erecek.

Linz kentinde 20 Temmuz'da kampa giren ve oynadığı 3 hazırlık maçında Macaristan İkinci Lig ekiplerinden Haladas ile 0-0, 'nın Hoffenheim takımı ile 3-3, temsilcisi Parma ile de 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, yarın kamptaki son hazırlık karşılaşmasında bir başka İtalyan ekibi Verona ile karşılaşacak.

, Venue kasabasında TSİ 19.00'da oynanacak ve Spor'dan canlı yayınlanacak maçla 'daki hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZON'A DÖNECEK

Trabzonspor, karşılaşmanın ardından özel uçakla Trabzon'a dönecek.

Bordo-mavililer, TSİ 00.30'da uçakla Trabzon'a döndükten sonra 3 gün izin yapacak. ekibi, daha sonra kendi tesislerinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın takımı ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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