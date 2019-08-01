01 Ağustos 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Rol model Jose Sosa

Rol model Jose Sosa
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.08.2019

Kaptan Sosa, duruşu ve profesyonelliği ile genç oyunculara rol model olmaya devam ediyor.

Her antrenman sonrası farklı bir gençle özel sohbet gerçekleştiren Arjantinli, 'ın da sahadaki gözü kulağı olacak. Sosa'nın saha dışında da takım arkadaşlarıyla zaman geçirmesi ve onlara yardımcı olması hem teknik heyeti hem yönetimi memnun ediyor.

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