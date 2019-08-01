Rol model Jose Sosa

Kaptan Sosa, duruşu ve profesyonelliği ile genç oyunculara rol model olmaya devam ediyor.

Her antrenman sonrası farklı bir gençle özel sohbet gerçekleştiren Arjantinli, Ünal Karaman'ın da sahadaki gözü kulağı olacak. Sosa'nın saha dışında da takım arkadaşlarıyla zaman geçirmesi ve onlara yardımcı olması hem teknik heyeti hem yönetimi memnun ediyor.