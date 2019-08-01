01 Ağustos 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Obi Mikel sabırsız

Obi Mikel sabırsız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.08.2019

Fırtına’nın dünyaca ünlü transferi sabırsız… Nijeryalı futbolcu, “ ve ’nin burada olması bana çok yardımcı olacak. Performansım artacak” dedi.

'a gelen ve yarın bordomavili takım ile çalışmalara başlayacak 32 yaşındaki ön libero, idman eksiği bulunmadığını ve kısa sürede takımın arkadaşlarının performansını yakalayacağını söyledi. Vatandaşları ve 'ye de kavuşan Nijeryalı süper yıldız, "Onların varlığı benim buraya alışmama ve performansıma olumlu katkı yapacak" ifadesini kullandı.
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