01 Ağustos 2019, Perşembe
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Obi Mikel sabırsız
Giriş Tarihi: 01.08.2019
Fırtına’nın dünyaca ünlü transferi Obi Mikel sabırsız… Nijeryalı futbolcu, “Nwakaeme ve Onazi’nin burada olması bana çok yardımcı olacak. Performansım artacak” dedi.
Trabzon'a gelen ve yarın bordomavili takım ile çalışmalara başlayacak 32 yaşındaki ön libero, idman eksiği bulunmadığını ve kısa sürede takımın arkadaşlarının performansını yakalayacağını söyledi. Vatandaşları Nwakaeme ve Onazi'ye de kavuşan Nijeryalı süper yıldız, "Onların varlığı benim buraya alışmama ve performansıma olumlu katkı yapacak" ifadesini kullandı.
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