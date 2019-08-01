Trabzonspor'dan transfer dersleri

Trabzonspor geride kalan sezonlarda transfere harcanan milyon Euro'ların önüne geçmek için büyük bir tasarruf harekatı başlattı. Yönetim, bonservis bedeli olarak sadece 1 milyon 860 bin euro ödedi.

Trabzonspor geride kalan sezonlarda transfere harcanan milyon Euro'ların önüne geçmek için büyük bir tasarruf harekatı başlattı. Ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşayan bordo-mavililer bu nedenle transfer bütçesini de 3 milyon euro olarak belirlemişti. Yönetim şu ana kadar 1 milyon euro satın alma opsiyonunu kullandığı Ekuban ile 13 transfere imza attı ve sadece 1 milyon 860 bin euro ödedi. Transferlerin yaş ortalamasının 21.5 olması dikkat çekiyor. Ayrıca menajerlere ya hiç ödeme yapılmadı ya da çok düşük ücretler verildi.

3 İSMİN GERİSİNDE KALDI

Yönetim, ayrılan Rodallega ve Olcay Şahan'a yıllık 1 milyon 700'er bin euro, Amiri'ye ise 700 bin euro ödüyordu. Üç oyuncunun toplam aldığı rakam 4 milyon 100 bin euro'yu bulurken; transfer edilen 12 isme ödenen rakam ise bu ücretlerin çok altında kaldı. Karadeniz ekibinin, transfer ettiği 12 oyuncuya toplam ödeyeceği rakam 3 milyon 867 bin euro oldu.

RAKAMLAR MAKUL

Bordo-mavili kulübün aldığı oyunculara ödediği bonservis bedelleri ise şöyle: Caleb Ekuban 1 milyon euro (Leeds United), Yusuf Sarı 250 bin euro (Marsilya), Doğan Erdoğan 200 bin euro (Lask Linz), Ahmet Canbaz 125 bin euro (Werder Bremen), Fıratcan Üzüm 100 bin euro (Eskişehirspor), Nemanja Andjusic 50 bin euro (Mladost), Atakan Gündüz 45 bin euro (Altınordu-yetiştirme bedeli), Salih Kavrazlı 50 bin euro (Altınordu yetiştirme bedeli), Taha Tunç 45 bin euro (Pendikspor), Obi Mikel (Bedelsiz), Donis Avdijaj (Bedelsiz), Erce Kardeşler 2.5 milyon TL (Altınordu), Campi 898 bin dolar (Estudiantes).