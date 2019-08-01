01 Ağustos 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Pereira yok

Pereira yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.08.2019

Parma hazırlık maçında attığı golle moral depolayan 35 yaşındaki sağ bekin, Avrupa Ligi'nde 8 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak mücadelesinde forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

2016 yılında forması giyerken, ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, Avrupa arenasındaki 1 maçlık cezasını Prag karşısında çekecek.
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