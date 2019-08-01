01 Ağustos 2019, Perşembe
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Pereira yok
Giriş Tarihi: 01.08.2019
Parma hazırlık maçında attığı golle moral depolayan 35 yaşındaki sağ bekin, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak Sparta Prag mücadelesinde forma giyemeyeceği ortaya çıktı.
2016 yılında Sporting Lizbon forması giyerken, Legia Varşova ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, Avrupa arenasındaki 1 maçlık cezasını Prag karşısında çekecek.
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