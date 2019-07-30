30 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Sosa'dan 1000 Euro ceza

Sosa'dan 1000 Euro ceza
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.07.2019

Kaptan Sosa, kamp süresi içerisinde disiplini elden bırakmadı.

Takım arkadaşlarının sorunları ile yakından ilgilenen Arjantinli maestro, antrenman ve yemek saatlerine geç kalan futbolculara ise 1000'er euro ceza kesti. Başkan Ahmet Ağaoğlu da kesilen cezalarla forma satışı yapıldığını açıkladı. Sosa'nın bu disiplini uygulaması teknik heyeti de rahatlattı.

ROBBEN YUSUF

Fırtına'nın yeni transferi , çok kısa sürede bordo-mavili taraftar ve camianın sevgisini kazandı. Marsilya'dan alınan 20 yaşındaki sağ kanat, kampında maçlarda jeneriklere geçecek birbirinden güzel 2 gole imza attı. Rakiplerin başını döndüren 'öldürücü' çalımlar atan Yusuf Sarı, gelecek adına için çok iyi işler yapacağının sinyalini veriyor. Taraftarlar onu efsanesi ''e benzetiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör