Sosa'dan 1000 Euro ceza

Kaptan Sosa, kamp süresi içerisinde disiplini elden bırakmadı.

Takım arkadaşlarının sorunları ile yakından ilgilenen Arjantinli maestro, antrenman ve yemek saatlerine geç kalan futbolculara ise 1000'er euro ceza kesti. Başkan Ahmet Ağaoğlu da kesilen cezalarla forma satışı yapıldığını açıkladı. Sosa'nın bu disiplini uygulaması teknik heyeti de rahatlattı.

ROBBEN YUSUF

Fırtına'nın yeni transferi Yusuf Sarı, çok kısa sürede bordo-mavili taraftar ve camianın sevgisini kazandı. Marsilya'dan alınan 20 yaşındaki sağ kanat, Avusturya kampında maçlarda jeneriklere geçecek birbirinden güzel 2 gole imza attı. Rakiplerin başını döndüren 'öldürücü' çalımlar atan Yusuf Sarı, gelecek adına Trabzonspor için çok iyi işler yapacağının sinyalini veriyor. Taraftarlar onu Hollanda efsanesi 'Robben'e benzetiyor.