Trabzonspor'da Sturridge heyecanı

Bordo-mavililer, 29 yaşındaki golcü için son sortilerini yaptı. ‘O sene bu sene’ diye yola çıkan Trabzonspor, İngiliz futbolcuyu renklerine katarak yılın transfer bombasını patlatmak amacında

Karadeniz ekibinde Daniel Sturridge heyecanı. Dünyaca ünlü golcünün transferi artık çok yakın. Taraftarın beklentisine ünlü golcü ile karşılık vermek isteyen yönetim, 5 gün boyunca Amerika'da Sturridge'nin işini bitirmek için gece-gündüz çalıştı. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki santrfor, bugüne kadar İngiltere dışına hiç çıkmadı, bu nedenle tereddütleri var ama bunu da Trabzon, Obi Mikel ve eski yıldızı Kevin Campbell'in devreye girmesiyle aşmak üzere. Fotomaç'ın haberine göre; maddi şartlarda süper golcü ile büyük ölçüde anlaşan bordo-mavililer, 1.5 milyon euro'nun yanında gol-asist ve başarıya göre bonuslar ile toplam 3 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

BİR KEZ DAHA SÜRE TALEP ETTİ

'O sene bu sene' sloganıyla şampiyonluk hayalleri ile yeni sezona hazırlanan bordo-mavililer, Obi Mikel'den sonra Sturridge gibi dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katarak rakiplerine gözdağı vermeyi amaçlıyor. Karadeniz ekibinin kalan küçük detayları halledip, bu transferi birkaç gün içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Sturridge'nin transferi için ABD'de olan yönetici Sertaç Güven dün Türkiye'ye geri döndü. Bilindiği gibi tecrübeli futbolcu, düşünmek için birkaç gün süre istemişti. Yine birkaç gün süre talep ettiği ve kesin cevabını artık vereceği belirtildi.

ESPN: ANLAŞMA YAKIN

İngiliz basınından ESPN, taraftarı heyecanlandıracak bir haber yaptı. Habere göre Trabzonspor, 29 yaşındaki forvet Sturridge'ye yüksek bir imza parasının yanı sıra 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği belirtildi.

COME TO TRABZON

Taraftar da Sturridge'nin transferinde devreye girdi. 4 milyona yakın takipçisi bulunan Sturridge'ye sosyal medya üzerinden mesajlar yazan bordo-mavililer, bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor. 'Come to Trabzon' paylaşımlarıyla Sturridge'ye çağrılar yapan taraftarların bazılarının sosyal medya mesajı da ilginç. Binlerce kez etiketlenen ve beğeni alan bir taraftar mesajında Sturridge'ye şöyle seslendi: "Gel insafsız, gel vicdansız, çağırmazdık acil olmasa."

TAM BİR KUPAKOLİK

Sturridge, futbol kariyerine iki Şampiyonlar Ligi, bir Premier Lig, iki de İngiltere Lig Kupası sığdırırken, Premier Lig'de 218 maça çıkan futbolcu, 77 gol atıp, 30 asist yaptı. İngiltere A Milli Takımı'nda 22 yaşından beri 26 kez giyen golcü oyuncu, 8 gol kaydetti. Sturridge attığı gollerden sonra kendine has yaptığı dans ile dikkati çekiyor.