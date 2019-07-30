30 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

"Kim bu 10 numara?"

Kim bu 10 numara?
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.07.2019

Fırtına'yı 10 gün süren kampında sadece gurbetçiler değil, farklı takım taraftarları da yakından takip etti. Öte yandan 'un genç yıldızı , gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı

'un Hoffenheim maçında Alman taraftarlar özellikle 'ya hayran kalırken, Parma sınavını izleyen Avusturyalı ve İtalyan taraftarlar ise 'ü çok beğendi. Birçok ve İtalyan vatandaşı Trabzonspor taraftarlarının ve basın mensuplarının yanına gelerek, "Kim bu 10 numara, gerçekten çok yetenekli" diye sordu. Verilen cevap ortak oldu: "O Türk Messi Abdülkadir Ömür."

20 MİLYON ÇOK AZ

Bir Avusturyalı taraftar, Abdülkadir Ömür'e 20 milyon euro'luk teklif geldiğini öğrenince, "O para çok az çok daha fazlasını eder" yorumunda bulundu. Bu arada Trabzonspor'un hazırlık maçını sadece taraftarlar değil Avusturya'da kamp yapan birçok takımın scout ekibi de yakından takip etti. Scout ekiplerinin beğendiği isimler arasında Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Abdulkadir Parmak ve Uğurcan Çakır'ın da olduğu öğrenildi.

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