"Kim bu 10 numara?"
Fırtına'yı 10 gün süren Avusturya kampında sadece gurbetçiler değil, farklı takım taraftarları da yakından takip etti. Öte yandan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı
Trabzonspor'un Hoffenheim maçında Alman taraftarlar özellikle Yusuf Yazıcı'ya hayran kalırken, Parma sınavını izleyen Avusturyalı ve İtalyan taraftarlar ise Abdülkadir Ömür'ü çok beğendi. Birçok Avusturya ve İtalyan vatandaşı Trabzonspor taraftarlarının ve basın mensuplarının yanına gelerek, "Kim bu 10 numara, gerçekten çok yetenekli" diye sordu. Verilen cevap ortak oldu: "O Türk Messi Abdülkadir Ömür."
20 MİLYON ÇOK AZ
Bir Avusturyalı taraftar, Abdülkadir Ömür'e 20 milyon euro'luk teklif geldiğini öğrenince, "O para çok az çok daha fazlasını eder" yorumunda bulundu. Bu arada Trabzonspor'un hazırlık maçını sadece taraftarlar değil Avusturya'da kamp yapan birçok takımın scout ekibi de yakından takip etti. Scout ekiplerinin beğendiği isimler arasında Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Abdulkadir Parmak ve Uğurcan Çakır'ın da olduğu öğrenildi.
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