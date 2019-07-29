29 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Vestel ile görüşmelere başladı

Trabzonspor Vestel ile görüşmelere başladı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 Giriş Tarihi: 29.07.2019

Kulübü, A Takımı forması göğüs sponsorluğu için Vestel ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

'dan 'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında "Forma Göğüs Sponsorluğu " konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.


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