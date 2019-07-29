29 Temmuz 2019, Pazartesi
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TONELLİ DAHA PAHALI
Trabzonspor'un görüştüğü isimlerden Timothee Kolodziejczak'in bonservisi elinde. Adı Beşiktaş ile de anılan 27 yaşındaki Fransız stoper, hem performansı hem de maliyetiyle bordo-mavili kulübe daha yakın. Ancak Karadeniz temsilcisi, Napoli'nin 29 yaşındaki savunmacısı Lorenzo Tonelli ile de yakın temasta. İtalyan ekibi, Tonelli için 7 milyon euro istiyor. Trabzonspor ile 1 milyon euro kiralama bedeli önerdi. Teklif kabul edilirse oyuncuyla masaya oturulacak.
SERTLİĞİ SEVİYOR
Tonelli eskilerin tabiriyle 'kapı gibi' bir stoper. 29 yaşındaki oyuncu, İtalya'daki sert futbolun iyi uygulayıcılarından biri. Bu yüzden de ikili mücadele kazanma, hava topu kazanma, top kapma gibi istatistikleri bir hayli yüksek. Önemli bir özelliği de kazandığı bu topları oyuna isabetli şekilde sokması.
İSTİKRAR ABİDESİ
Kolodziejczak geçen sezonu Saint Etienne'de geçirdi. 38 haftanın 36'sında ilk 11 olarak sahaya çıktı. Müthiş bir istikrar abidesi olan 27 yaşındaki defans oyuncusu 3 gol, 3 asistle hücuma da büyük katkı verdi. 7 defa da sarı kartla cezalandırıldı. Çok nadir sakatlandığı için bu konuda da güvenilir bir isim.
Yunus Emre SEL
Trabzonspor'dan stoper atağı
Giriş Tarihi: 29.07.2019
Teknik direktör Karaman “Savunmaya bir transfer daha yapmamız gerek” deyince yönetim, scout ekibinin önerdiği isimlerle temasa geçti. Fransız Kolodziejczak (27) ve İtalyan Tonelli (29) gündemdeki iki stoper
Karadeniz ekibinde henüz hazırlık maçları oynanmadan önce teknik direktör Ünal Karaman "Savunmaya takviye yapmamız gerek" ifadelerini kullanmıştı. Gaston Campi transferine rağmen buraya bir oyuncu daha isteyen başarılı hocanın haklı olduğu hazırlık maçlarında ortaya çıktı. Parma ve Hoffenheim'den 5 gol yiyen Trabzonspor'da yönetim, scout ekibinin önerdiği futbolcular için harekat başlattı. Fırtına'nın şu anda görüştüğü iki stoper var: Timothee Kolodziejczak ve Lorenzo Tonelli. Bordo-mavililer bu iki isimden birini renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor.
TONELLİ DAHA PAHALI
Trabzonspor'un görüştüğü isimlerden Timothee Kolodziejczak'in bonservisi elinde. Adı Beşiktaş ile de anılan 27 yaşındaki Fransız stoper, hem performansı hem de maliyetiyle bordo-mavili kulübe daha yakın. Ancak Karadeniz temsilcisi, Napoli'nin 29 yaşındaki savunmacısı Lorenzo Tonelli ile de yakın temasta. İtalyan ekibi, Tonelli için 7 milyon euro istiyor. Trabzonspor ile 1 milyon euro kiralama bedeli önerdi. Teklif kabul edilirse oyuncuyla masaya oturulacak.
SERTLİĞİ SEVİYOR
Tonelli eskilerin tabiriyle 'kapı gibi' bir stoper. 29 yaşındaki oyuncu, İtalya'daki sert futbolun iyi uygulayıcılarından biri. Bu yüzden de ikili mücadele kazanma, hava topu kazanma, top kapma gibi istatistikleri bir hayli yüksek. Önemli bir özelliği de kazandığı bu topları oyuna isabetli şekilde sokması.
İSTİKRAR ABİDESİ
Kolodziejczak geçen sezonu Saint Etienne'de geçirdi. 38 haftanın 36'sında ilk 11 olarak sahaya çıktı. Müthiş bir istikrar abidesi olan 27 yaşındaki defans oyuncusu 3 gol, 3 asistle hücuma da büyük katkı verdi. 7 defa da sarı kartla cezalandırıldı. Çok nadir sakatlandığı için bu konuda da güvenilir bir isim.
Yunus Emre SEL
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