Trabzonspor'dan stoper atağı

Teknik direktör Karaman “Savunmaya bir transfer daha yapmamız gerek” deyince yönetim, scout ekibinin önerdiği isimlerle temasa geçti. Fransız Kolodziejczak (27) ve İtalyan Tonelli (29) gündemdeki iki stoper

TRABZONSPOR HABERLERİ

Karadenizekibinde henüz hazırlık maçları oynanmadan önce teknik direktör Ünal Karaman "Savunmaya takviye yapmamız gerek" ifadelerini kullanmıştı. Gaston Campi transferine rağmen buraya bir oyuncu daha isteyen başarılı hocanın haklı olduğu hazırlık maçlarında ortaya çıktı. Parma ve Hoffenheim'den 5 gol yiyen Trabzonspor'da yönetim, scout ekibinin önerdiği futbolcular için harekat başlattı. Fırtına'nın şu anda görüştüğü iki stoper var: Timothee Kolodziejczak ve Lorenzo Tonelli. Bordo-mavililer bu iki isimden birini renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor.görüştüğü isimlerden TimotheeKolodziejczak'inbonservisi elinde. Adı Beşiktaşile de anılan 27 yaşındakiFransız stoper, hem performansıhem de maliyetiylebordo-mavili kulübe dahayakın. Ancak Karadeniz temsilcisi,Napoli'nin 29 yaşındakisavunmacısı LorenzoTonelli ile de yakın temasta.İtalyan ekibi, Tonelli için 7 milyoneuro istiyor. Trabzonsporile 1 milyon euro kiralama bedeliönerdi. Teklif kabul edilirseoyuncuyla masaya oturulacak.Tonelli eskilerin tabiriyle 'kapı gibi' bir stoper. 29 yaşındaki oyuncu, İtalya'daki sert futbolun iyi uygulayıcılarından biri. Bu yüzden de ikili mücadele kazanma, hava topu kazanma, top kapma gibi istatistikleri bir hayli yüksek. Önemli bir özelliği de kazandığı bu topları oyuna isabetli şekilde sokması.Kolodziejczak geçen sezonu Saint Etienne'de geçirdi. 38 haftanın 36'sında ilk 11 olarak sahaya çıktı. Müthiş bir istikrar abidesi olan 27 yaşındaki defans oyuncusu 3 gol, 3 asistle hücuma da büyük katkı verdi. 7 defa da sarı kartla cezalandırıldı. Çok nadir sakatlandığı için bu konuda da güvenilir bir isim.