29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Boston'da kamp kuran idareci Sertaç Güven transferi noktalamak için gecesini gündüzüne katıyor. 29 yaşındaki forvet oyuncusuna teklifini yapan Trabzonspor'da taraftarlar da heyecanlı. Sabahın erken saatlerine kadar İngiliz yıldızdan gelecek transfer müjdesi için nöbette bekliyorlar. Obi Mikel de eski takım arkadaşını ikna için devrede.
Sturridge nöbeti
Giriş Tarihi: 29.07.2019
Trabzonspor’da yönetim, İngiliz yıldızı Daniel Sturridge'i getirmek için çalışıyor. Taraftarlarsa heyecanla 29 yaşındaki golcü oyuncunun yolunu gözlüyor
Obi Mikel transferiyle piyasayı sarsan bordo-mavililer bir büyük ismi daha bitirmek için uğraş veriyor. Trabzonspor'da yönetim Daniel Sturridge'yi almak için çabalıyor.
Boston'da kamp kuran idareci Sertaç Güven transferi noktalamak için gecesini gündüzüne katıyor. 29 yaşındaki forvet oyuncusuna teklifini yapan Trabzonspor'da taraftarlar da heyecanlı. Sabahın erken saatlerine kadar İngiliz yıldızdan gelecek transfer müjdesi için nöbette bekliyorlar. Obi Mikel de eski takım arkadaşını ikna için devrede.
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