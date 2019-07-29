29 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor’un "Keşan" motifli forması rekora koşuyor

Keşan motifli forma rekora koşuyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.07.2019

'un yöreye özgü "Keşan" motiflerinin yer aldığı forması için çekillip sosyal medyada paylaşılan görüntüler, spor, siyaset ve iş dünyasının yanı sıra pek çok futbolseverden beğeni topladı. 'nın ünlü stoperi 'nin de dikkatini çekip hesabından yaptığı birçok yorumla paylaştığı, kısa sürede milyonlarca takipçi tarafından beğeniyle izlenen tanıtım videosu, paylaşım rekoru da kırdı.

'un hesabından tanıttığı yöreye özgü "Keşan" motifli formanın tanıtım videosunun ünü ülke sınırlarını aştı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, kıs sürede spor, siyaset ve iş dünyasının yanı sıra pek çok futbolseverin beğenisini topladı. Forma tanıtım videosu milyonlarca izlenme sayısına ulaşırken, görüntüler 'nın ünlü stoperi 'nin de dikkatini çekti. Deneyimli stoper, forma tanıtım videosunu twitter hesabından paylaşarak, renktaşı olduğu bordo mavililere destek verdi. Pique'nin paylaşımının ardından forma tanıtım görüntülerini, futbol, sanat ve siyaset camiasının yanı sıra ünlü sanatçı da paylaştı.

TRABZONSPOR'DAN TEŞEKKÜR

Trabzonspor Kulübü de resmi twitter hesabından teşekkür ettiği ünlü oyuncu Pique'ye, "Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-mavi Trabzonspor'dan, bordo-mavi Barcelona'ya sevgilerle" notuyla forma gönderme sözü verdi.

SOSYAL MEDYA EKİBİNE ÖVGÜ

Son dönemlerde hazırladığı klipler, ve yaptığı pek çok projelerle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'un sosyal medya ekibi, hazırladığı son forma tanıtım videosuyla da bordo mavili taraftarların övgüsünü kazandı.

FORMALAR REKORA KOŞUYOR

Yöreye özgü "Keşan" motiflerinin işlendiği özel tasarımlı formalar, bordo mavili taraflarca da beğeni kazandı. Trabzonspor, yeni sezonda 3'üncü forması olan gri formadan, satışa sunulduğu ilk günlerde yaklaşık 20 bin adet satarak rekor bir satış rakamına ulaştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Stoper atağı Stoper atağı
Sturridge nöbeti Sturridge nöbeti
Son rakip Verona Son rakip Verona
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör