29 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Parma’dan özel tebrik

Parma’dan özel tebrik
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.07.2019

'un önceki gün hazırlık maçı oynadığı Parma, Trabzonspor’un meşhur gri forma tanıtımını övenler arasına katıldı. İtalyan temsilcisi, Twitter’a Karadeniz ekibinin tanıtım videosunu koydu, “Trabzonspor’u bu muhteşem video için tebrik ederiz, futbol tam da bu duygulardan ibaret! Sizlere gelecek sezon için başarılar dileriz!” notunu düştü.

Pereira o ne gol öyle
Hazırlık maçında , Parma ile 2-2 berabere kalırken Joao Pereira'nın attığı gol izlenme rekorları kırıyor. Bordo-mavililerin, Portekizli sağ beki rakibini geçtikten sonra müthiş bir 'trivela' ile topu 90'a yolladı. Avrupa'nın ünlü spor siteleri 35 yaşındaki futbolcunun harika golünün videosunu paylaşıp, Pereira'yı övdü. Oyunuyla da alkışı topladı.

İdmanlar tam gaz
Avrupa Ligi'nde 8 Ağustos'ta Sparta Prag ile karşılaşacak Karadeniz Fırtınası, bu mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Trabzonspor dün de Avusturya'da çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki idmanda bordo-mavili oyuncular, sprint ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirdi.
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