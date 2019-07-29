29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Andjusic kiralanacak
Giriş Tarihi: 29.07.2019
Karadeniz ekibi yeni transferlerinden Nemanja Andjusic’i kiralama kararı aldı. Mladost’tan gelen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ünal Karaman’ın gözüne giremedi. Genç futbolcu, İstanbulspor veya Karagümrük’e kiralanacak. Buradaki gelişimi yakından izlenecek.
Öte yandan 1461 Trabzon'un U-17 takımında oynayan ve bir gün Trabzonspor forması giymek isteyen Deniz Kabadayı futbolu bıraktı. Genç yıldız sakatlıklar sonrası bu zorlu kararı aldığını söyledi. Deniz "Maalesef bu kadar sakatlık futbol oynamama izin vermiyor" ifadelerini kullandı.
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