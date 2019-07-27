27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Yusuf Yazıcı için randevu
Giriş Tarihi: 27.07.2019
Tranbzonspor'da transfer gündeminde hareketlilik sürüyor. Transfer edilecek isimler kadar takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncularla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu isimlerin başındaysa Yusuf Yazıcı geliyor.
Başkan Ahmet Ağaoğlu 'Bu sezon kimseyi satmayacağız. Lille Trabzonspor'un beklentilerini karşılayan bir rakamla karşımıza çıkmadı' açıklamasını yapsa da Yusuf için Lille ve Lazio'nun baskısı sürüyor. İki kulübün yetkililerinin kaptan için yeniden randevu talep ettiği ve İstanbul'a dönen Ağaoğlu'nun kendileriyle bir görüşme yapacağı belirtildi. Başkanın 20 milyon euro gibi rakamların konuşulması halinde Yusuf'un transferine yönetimin de onayını alarak izin vereceği ifade edildi.
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