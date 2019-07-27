27 Temmuz 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı için randevu

Yusuf Yazıcı için randevu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.07.2019

Tranbzonspor'da gündeminde hareketlilik sürüyor. Transfer edilecek isimler kadar takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncularla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu isimlerin başındaysa geliyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu 'Bu sezon kimseyi satmayacağız. 'un beklentilerini karşılayan bir rakamla karşımıza çıkmadı' açıklamasını yapsa da Yusuf için Lille ve Lazio'nun baskısı sürüyor. İki kulübün yetkililerinin kaptan için yeniden randevu talep ettiği ve 'a dönen Ağaoğlu'nun kendileriyle bir görüşme yapacağı belirtildi. Başkanın 20 milyon euro gibi rakamların konuşulması halinde Yusuf'un transferine yönetimin de onayını alarak izin vereceği ifade edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Günün transfer bombası! Yıldız golcüde işlem tamam Günün transfer bombası! Yıldız golcüde işlem tamam
Bu mutluluk tarif edilemez "Bu mutluluk tarif edilemez"
Ünal Karaman uyardı: Ciddi sorun yaşarız Ünal Karaman uyardı: "Ciddi sorun yaşarız"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör