27 Temmuz 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Adebayor hazır

Adebayor hazır
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.07.2019

çalışmalarını sürdüren , Adebayor'da mutlu sona çok yaklaştı...

'un transferine en yakın olduğu isim ise ... ile sözleşme yenilemeyen ve bonservisini eline alan Togolu golcünün, bordo-mavililerin 1.5 milyon euro'ya yakın teklifini kabul ettiği öğrenildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Günün transfer bombası! Yıldız golcüde işlem tamam Günün transfer bombası! Yıldız golcüde işlem tamam
Bu mutluluk tarif edilemez "Bu mutluluk tarif edilemez"
Ünal Karaman uyardı: Ciddi sorun yaşarız Ünal Karaman uyardı: "Ciddi sorun yaşarız"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör