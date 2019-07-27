27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Karaman şöyle devam etti: "Transferde fantaziye kaçan kulüpler var. Var üzerine varlar katanlar. Ben de ortalıkta 'transfer, transfer' diye bağırarak gezebilirim. Ancak yönetimi de zor durumda bırakmadan bekliyoruz biz. Bunu düşünmeden, transfer yapan takımlar var Türkiye'de. Ancak biz yapamayız. Bizim o imkanımız yok şu anda. Gençlerimiz var. Gelişmeleri lazım yoksa kırılgan bir yapıya gireriz."
İLK KEZ DİNLENDİLER
Teknik direktör Ünal Karaman, Hoffenheim maçının ardından futbolculara 1 gün izin verdi. 20 Temmuz'da Avusturya'ya gelen bordo-mavililer, kampın 7. gününü izinli olarak geçirdi. Dün dinlenen Fırtına, bugün maça çıkacak.
Ünal Karaman uyardı: "Ciddi sorun yaşarız"
Giriş Tarihi: 27.07.2019
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman "Bu yapıyla sezona girersek elbette ki zor günler geçirebiliriz. Transferlerin yapılmasını bekliyoruz" dedi.
Teknik direktör Ünal Karaman, forvet ve stoper transferlerinin bir an önce yapılmasını istiyor. Geçen sezon oyuncuların özveri gösterdiğini vurgulayan tecrübeli hoca, "Bu yapıyla sezona girecek Trabzonspor'u elbette zor günler bekliyor. Rekabet ortamını oluşturma noktası içerisinde eksiklerimizin olduğunu bütün spor kamuoyu biliyor. Ama transfer ve bütçeye alakalı gerçekler var. Bunlara da göz kapayamayız" dedi.
Karaman şöyle devam etti: "Transferde fantaziye kaçan kulüpler var. Var üzerine varlar katanlar. Ben de ortalıkta 'transfer, transfer' diye bağırarak gezebilirim. Ancak yönetimi de zor durumda bırakmadan bekliyoruz biz. Bunu düşünmeden, transfer yapan takımlar var Türkiye'de. Ancak biz yapamayız. Bizim o imkanımız yok şu anda. Gençlerimiz var. Gelişmeleri lazım yoksa kırılgan bir yapıya gireriz."
İLK KEZ DİNLENDİLER
Teknik direktör Ünal Karaman, Hoffenheim maçının ardından futbolculara 1 gün izin verdi. 20 Temmuz'da Avusturya'ya gelen bordo-mavililer, kampın 7. gününü izinli olarak geçirdi. Dün dinlenen Fırtına, bugün maça çıkacak.
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