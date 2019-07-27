27 Temmuz 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Ünal Karaman uyardı: "Ciddi sorun yaşarız"

Ünal Karaman uyardı: Ciddi sorun yaşarız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.07.2019

Teknik Direktörü "Bu yapıyla sezona girersek elbette ki zor günler geçirebiliriz. Transferlerin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

, forvet ve stoper transferlerinin bir an önce yapılmasını istiyor. Geçen sezon oyuncuların özveri gösterdiğini vurgulayan tecrübeli hoca, "Bu yapıyla sezona girecek 'u elbette zor günler bekliyor. Rekabet ortamını oluşturma noktası içerisinde eksiklerimizin olduğunu bütün spor kamuoyu biliyor. Ama ve bütçeye alakalı gerçekler var. Bunlara da göz kapayamayız" dedi.

Karaman şöyle devam etti: "Transferde fantaziye kaçan kulüpler var. Var üzerine varlar katanlar. Ben de ortalıkta 'transfer, transfer' diye bağırarak gezebilirim. Ancak yönetimi de zor durumda bırakmadan bekliyoruz biz. Bunu düşünmeden, transfer yapan takımlar var 'de. Ancak biz yapamayız. Bizim o imkanımız yok şu anda. Gençlerimiz var. Gelişmeleri lazım yoksa kırılgan bir yapıya gireriz."

İLK KEZ DİNLENDİLER

Teknik direktör Ünal Karaman, Hoffenheim maçının ardından futbolculara 1 gün izin verdi. 20 Temmuz'da 'ya gelen bordo-mavililer, kampın 7. gününü izinli olarak geçirdi. Dün dinlenen Fırtına, bugün maça çıkacak.
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