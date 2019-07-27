27 Temmuz 2019, Cumartesi
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"Bu mutluluk tarif edilemez"
Giriş Tarihi: 27.07.2019
Gökdeniz Karadeniz ile başlayan 61 numara furyası Yattara, Zeki Yavru, Abdülkadir Ömür ile sürdü ve son olarak Abdulkadir Parmak'a geçti.
61 numarayı Hoffenheim ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık müsabakasında ilk kez giyen Parmak, yeni forma numarası ile de golle tanıştı. 24 yaşındaki orta saha, "Bu çok güzel bir mutluluk ama bunu tarifini anlatmak çok zor. İnşallah bu formanın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım. Daha çok çalışacağım" diye konuştu.
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