27 Temmuz 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

"Bu mutluluk tarif edilemez"

Bu mutluluk tarif edilemez
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.07.2019

ile başlayan 61 numara furyası Yattara, , Abdülkadir Ömür ile sürdü ve son olarak Abdulkadir Parmak'a geçti.

61 numarayı Hoffenheim ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık müsabakasında ilk kez giyen Parmak, yeni forma numarası ile de golle tanıştı. 24 yaşındaki orta saha, "Bu çok güzel bir mutluluk ama bunu tarifini anlatmak çok zor. İnşallah bu formanın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım. Daha çok çalışacağım" diye konuştu.
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