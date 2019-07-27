Trabzonspor - Parma maçı saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Parma ile karşılaşacak. Daha önce Avusturya'nın Linz şehrinde çalışmalarına devam eden bordo-mavili ekip daha önce oynadığı hazırlık maçında Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile 3-3 berabere kaldı. Peki Trabzonspor'un Parma ile oynayacağı zorlu mücadele saat kaçta hangi kanalda?



20 Temmuz'da Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan ve buradaki ilk hazırlık maçında genç ağırlıklı kadro ile çıktığı Macaristan 2'nci Lig ekibi Haladas karşılaşmasından golsüz beraberlikle ayrılan Trabzonspor, daha sonra oynadığı hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile 3-3 berabere kalmıştı. Bordo-mavililer diğer ciddi bir hazırlık maçında Parma ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR - PARMA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni sezon öncesi kadrosunu Obi Mikel, Andjusic ve Donis Avdijaj gibi bir çok yıldız isimle güçlendiren Trabzonspor, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçında bugün saat 19.00'da İtalya Serie A ekiplerinden Parma ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmayı bugün saat 19.00'dan itibaren aspor.com.tr den canlı olarak da takip edebilirsiniz!

SADECE MIKEL EKSİK

Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da kadroda da toparlanmaya başladı. Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın da dün kampa dahil olmasıyla tek eksik yeni transfer Obi Mikel kaldı. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin olan Mikel'in takıma Trabzon'da katılacağı ve burada kendisi için de imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

KAMP SONA ERİYOR

Bu arada günü izinli geçirecek olan ve yarın Parma ile hazırlık maçı oynayacak olan Trabzonspor, 28 Temmuz günü yapacağı çalışmaların ardından 29 Temmuz'da da Verona takımı ile oynayacağı hazırlık maçı sonrası Avusturya kampını tamamlayıp Trabzon'a dönecek.