27 Temmuz 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Parma maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor - Parma maçı saat kaçta hangi kanalda?
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.07.2019

hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçında A ekiplerinden ile karşılaşacak. Daha önce 'nın Linz şehrinde çalışmalarına devam eden bordo-mavili ekip daha önce oynadığı hazırlık maçında Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile 3-3 berabere kaldı. Peki Trabzonspor'un Parma ile oynayacağı zorlu mücadele saat kaçta hangi kanalda?


20 Temmuz'da 'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan ve buradaki ilk hazırlık maçında genç ağırlıklı kadro ile çıktığı 2'nci Lig ekibi Haladas karşılaşmasından golsüz beraberlikle ayrılan , daha sonra oynadığı hazırlık maçında ekiplerinden Hoffenheim ile 3-3 berabere kalmıştı. Bordo-mavililer diğer ciddi bir hazırlık maçında ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR - PARMA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

öncesi kadrosunu , Andjusic ve Donis Avdijaj gibi bir çok yıldız isimle güçlendiren Trabzonspor, Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçında bugün saat 19.00'da A ekiplerinden Parma ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma Spor'dan canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmayı bugün saat 19.00'dan itibaren aspor.com.tr den canlı olarak da takip edebilirsiniz!

SADECE MIKEL EKSİK

Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da kadroda da toparlanmaya başladı. Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın da dün kampa dahil olmasıyla tek eksik yeni transfer Obi Mikel kaldı. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin olan Mikel'in takıma Trabzon'da katılacağı ve burada kendisi için de imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

KAMP SONA ERİYOR

Bu arada günü izinli geçirecek olan ve yarın Parma ile hazırlık maçı oynayacak olan Trabzonspor, 28 Temmuz günü yapacağı çalışmaların ardından 29 Temmuz'da da Verona takımı ile oynayacağı hazırlık maçı sonrası Avusturya kampını tamamlayıp Trabzon'a dönecek.

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