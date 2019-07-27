MAÇ SONUCU l Parma 2 - 2 Trabzonspor l ÖZET
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Trabzonspor, Parma ile 2-2 berabere kaldı.
Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçında Parma ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman yeni transferlerden Yusuf Sarı, Erce Kardeşler ve Gaston Campi'ya ilk 11'de şans tanıdı. Diğer yeni transferler ise yedek kulübesinde yer aldı.
YUSUF YAZICI, HOSSEINI VE NOVAK RİSKE EDİLMEDİ
Trabzonspor'da sağ ayak baş parmağında zedelenme olan Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Majid Hosseini ve Filip Novak, Parma maçında oynatılmadı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın bu oyunculara Verona ile oynanacak son hazırlık maçında şans vermesi bekleniyor.
EKUBAN KADRODA YER ALMADI
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda Gana milli takımı ile mücadele etmesi nedeniyle Avusturya kampına geç katılan forvet oyuncusu Caleb Ekuban, Parma karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Yan sahada telafi antrenmanı yapan Ekuban'ın Avusturya kampında Verona ile oynanacak son hazırlık maçında forma giymesi bekleniyor.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Trabzonsporlu taraftarlar Parma ile oynanan hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlere sığmayan taraftarlar, saha kenarından ve kale arkalarından maçı izlemek zorunda kaldı. Karşılaşmayı bir grup Parma taraftarı da izledi.
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