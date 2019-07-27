27 Temmuz 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

MAÇ SONUCU l Parma 2 - 2 Trabzonspor l ÖZET

Trabzonspor Parma ile yenişemedi
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 Giriş Tarihi: 27.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden , Parma ile 2-2 berabere kaldı.

Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçında Parma ile karşı karşıya gelen 'da teknik direktör Ünal Karaman yeni transferlerden Yusuf Sarı, Erce Kardeşler ve Gaston Campi'ya ilk 11'de şans tanıdı. Diğer yeni transferler ise yedek kulübesinde yer aldı.

YUSUF YAZICI, HOSSEINI VE NOVAK RİSKE EDİLMEDİ

Trabzonspor'da sağ ayak baş parmağında zedelenme olan Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Majid Hosseini ve Filip Novak, Parma maçında oynatılmadı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın bu oyunculara Verona ile oynanacak son hazırlık maçında şans vermesi bekleniyor.

Trabzonspor'dan Sturridge atağı

EKUBAN KADRODA YER ALMADI

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda Gana milli takımı ile mücadele etmesi nedeniyle Avusturya kampına geç katılan forvet oyuncusu Caleb Ekuban, Parma karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Yan sahada telafi antrenmanı yapan Ekuban'ın Avusturya kampında Verona ile oynanacak son hazırlık maçında forma giymesi bekleniyor.

Trabzonspor'da çifte imza

MAÇA YOĞUN İLGİ

Trabzonsporlu taraftarlar Parma ile oynanan hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlere sığmayan taraftarlar, saha kenarından ve kale arkalarından maçı izlemek zorunda kaldı. Karşılaşmayı bir grup Parma taraftarı da izledi.

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