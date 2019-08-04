04 Ağustos 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Lille döndü

Lille döndü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2019

için bir süredir görüşmeleri sürdüren Fransız temsilcisinin sportif direktörü ülkesine gitti

'da önemli gündemlerden biri . Başkan Ahmet Ağaoğlu " hala istekli ancak 15 milyon euro vermekte ısrar ediyorlar. Biz de bu paraya bırakmamakta ısrarcıyız" açıklamasını yapmıştı. Dün önemli bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre bordo-mavili ekibin genç yıldızı için görüşmeler yapan ve uzun süredir 'de bulunan Lille'nin sportif direktörü ülkemizden ayrıldı. Lille'in bundan sonra nası bir tavır takınacağı merak konusu. Trabzonspor cephesi ise çok net. Bordo-mavililerde başkan Ağaoğlu ilk günden beri "Yusuf Yazıcı bizim pırlantamız. Değerini bulmadan onu göndermem" diyor.

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