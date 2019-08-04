Lille döndü

Yusuf Yazıcı için bir süredir görüşmeleri sürdüren Fransız temsilcisinin sportif direktörü Luis Campos ülkesine gitti

Trabzonspor'da önemli gündemlerden biri Yusuf Yazıcı. Başkan Ahmet Ağaoğlu "Lille hala istekli ancak 15 milyon euro vermekte ısrar ediyorlar. Biz de bu paraya bırakmamakta ısrarcıyız" açıklamasını yapmıştı. Dün önemli bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre bordo-mavili ekibin genç yıldızı için görüşmeler yapan ve uzun süredir Türkiye'de bulunan Lille'nin sportif direktörü Luis Campos ülkemizden ayrıldı. Lille'in bundan sonra nası bir tavır takınacağı merak konusu. Trabzonspor cephesi ise çok net. Bordo-mavililerde başkan Ağaoğlu ilk günden beri "Yusuf Yazıcı bizim pırlantamız. Değerini bulmadan onu göndermem" diyor.