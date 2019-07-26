26 Temmuz 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Şaka değil Sturridge

Şaka değil Sturridge
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2019

golcü transferinde son aşamaya geldi. Gözünü karartan Karadeniz ekibi, Liverpool’dan ayrılan 29 yaşındaki forvet Daniel Sturridge ile masaya oturdu. Hatta büyük oranda bu transferi bitirdi.

Yeni sezonda Ünal Karaman yönetiminde şampiyonluk yarışına ortak olmayı hedefleyen , transferde bombayı patlatmak üzere. Rodallega ile yollarını ayıran Fırtına, Liverpool'un sözleşmesini yenilemediği ve bonservisi elinde olan İngiliz Daniel Sturridge'nin peşinde. Taraflar arasındaki görüşmelerin son aşamada olduğu, büyük bir aksilik çıkmaması durumunda anlaşmanın sağlanacağı belirtildi. Aston Villa ve Manchester City altyapısında yetiştikten sonr A takıma yükselen ve ardından Chelsea'ye transfer olan 29 yaşındaki santrfor, 2013'te Liverpool'a geçti.

TRANSFER BUGÜN SONA EREBİLİR
İngiltere-Türkiye arası mekik dokuyan bordo-mavili yöneticiler, oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve imza parası teklif etti. Kariyerinde Aston Villa, Manchester City, Chelsea, Bolton, Wesr Bromwich ve Liverpool gibi önemli takımlarda forma giyen 29 yaşındaki İngiliz yıldız, ilk görüşmelerde Trabzonspor'a gelme fikrine sıcak baktı. Ancak daha sonra rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da yönetim, yaptığı çok sıkı pazarlıklar sonucunda bu sorunun büyük bir bölümünü ortadan kaldırdı. Sturridge'nin kendisi ve ailesi tarafından yönetilen menajerlik şirketi ile temaslarını sürdüren bordo-mavililer bu işi bugün sonuçlandırmaya çalışacak.

Yunus Emre SEL
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