26 Temmuz 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Hiç yalnız bırakmadı

Hiç yalnız bırakmadı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2019

Başkanı , kamp bölgesinde takımı yalnız bırakmadı. Takımla birlikte çalışma yapılan sahaya gelen Ağaoğlu zaman zaman saha içinde Ünal Karaman ve yardımcı hocalarla sohbet etti.

Başkan , kamp yerinde bir an olsun takımı yalnız bırakmadı. Takımla birlikte çalışma yapılan sahaya gelen Ağaoğlu zaman zaman saha içinde Ünal Karaman ve yardımcı hocalarla sohbet ediyor, onlardan bilgi alıyor zaman zaman da basın mensuplarının bulunduğu alana çıkarak futbolcuların çalışmalarını izliyor. Önceki gün gerçekleştirilen dar alandaki çalışma esnasında oyuncuların performansından bir hayli memnun kalan Başkan Ağaoğlu'nun heyecanlı anlar yaşadığı da gözlerden kaçmadı.
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