26 Temmuz 2019, Cuma
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Hiç yalnız bırakmadı
Giriş Tarihi: 26.07.2019
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kamp bölgesinde takımı yalnız bırakmadı. Takımla birlikte çalışma yapılan sahaya gelen Ağaoğlu zaman zaman saha içinde Ünal Karaman ve yardımcı hocalarla sohbet etti.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, kamp yerinde bir an olsun takımı yalnız bırakmadı. Takımla birlikte çalışma yapılan sahaya gelen Ağaoğlu zaman zaman saha içinde Ünal Karaman ve yardımcı hocalarla sohbet ediyor, onlardan bilgi alıyor zaman zaman da basın mensuplarının bulunduğu alana çıkarak futbolcuların çalışmalarını izliyor. Önceki gün gerçekleştirilen dar alandaki çalışma esnasında oyuncuların performansından bir hayli memnun kalan Başkan Ağaoğlu'nun heyecanlı anlar yaşadığı da gözlerden kaçmadı.
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