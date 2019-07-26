26 Temmuz 2019, Cuma
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Helal sana Onazi
Giriş Tarihi: 26.07.2019
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Ogenyi Onazi, satın aldığı 161 formanın 100'ünü taraftarlara dağıttı. 61 formayı arkadaşlarına gönderen Onazi, Trabzon taraftarlarına teşekkür etti.
Trabzonsporlu Onazi taraftarlara forma dağıttı. Keşanlı gri formalardan 161 tane alan Nijeryalı yıldız, bunları taraftarlara hediye etti. "Herkese forma hediye edemediğim için üzgünüm. 161 forma satın aldım, 100 tanesini sizlere verdim ve 61'ini Afrika'daki arkadaşlarıma gönderdim. Trabzonspor'u desteklediğiniz için teşekkürler" diye konuştu.
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