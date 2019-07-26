26 Temmuz 2019, Cuma
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Ömür röportaj yaptı
Trabzonsporlu oyuncuların sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda renkli görüntüler yaşandı. Parmak, kamera arkasına geçerken Abdülkadir Ömür ise takım arkadaşlarıyla röportaj yaptı.
Messi şova başladı
Giriş Tarihi: 26.07.2019
Abdülkadir Ömür, Avusturya kampının en çalışkan isimlerinin başında geliyor. Messi lakaplı oyuncu, özellikle antrenmanlarda ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor.
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Avusturya'nın Linz kasabasında şov yapıyor. Messi lakaplı oyuncu, özellikle antrenmanlarda ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Hırsı, mücadeleci yönü ve becerisiyle adeta kendisine hayran bıraktıran Abdülkadir Ömür teknik ekibin de yüzünü güldürüyor. Ünal Karaman'ın yaptırdığı çift kale maçlarında Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ile adeta şov yapan Ömür bu uyumu ile de dikkatleri çekti. Bordo-mavililerin transfer sezonunda Yusuf Yazıcı ile birlikte en çok konuşulan isimlerinden olan ancak bu sezon tercihini takımda kalmaktan yana kullanan genç oyuncu kamptaki çalışkanlığı ile de gençlede örnek oluyor.
Ömür röportaj yaptı
Trabzonsporlu oyuncuların sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda renkli görüntüler yaşandı. Parmak, kamera arkasına geçerken Abdülkadir Ömür ise takım arkadaşlarıyla röportaj yaptı.
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